В Николаевской области дрон повредил резервуар с маслом, десятки тонн продукции попали в Южный Буг

В Николаеве в результате падения обломков дрона поврежден резервуар агропромышленного предприятия, в котором хранилось подсолнечное масло. Из-за разгерметизации часть масла попала в реку Южній Буг, сообщил в Telegram мер Николаева Александр Сєнкевич. Инцидент произошел еще в ночь на 28 декабря.

По его данным, с целью ликвидации последствий из материального резерва Николаева выделено сорбируя боновые заграждения, которые специалисты 10 взвода ГВОРС ГСЧС локально установили в местах загрязнения акватории. При этом существенного негативного влияния на окружающую среду разлив не вызовет, ведь масло имеет органическое происхождение.

Александр Сенкевич подчеркнул, что специалисты откачивают масло из реки с 28 декабря. По состоянию на утро 2 января собрано уже 25 тонн, а к вечеру того же дня собрано уже 42 тонны.

Последствия повреждения резервуара с растительным маслом. Видео: телеграмм-канал Александра Сенкевича

Напомним, в ночь на 28 декабря противник атаковал Николаевщину 16-ю ударными БпЛА Shahed и беспилотниками других типов. Сбиты 15 враждебных БПЛА, один беспилотник-имитатор локационно потерян.

30 декабря враг атаковал FPV-дронами Очаков на Николаевщине и совершил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также россияне четыре раза обстреляли FPV-дронами Куцурубскую общину, повреждены три частных домовладения и два автомобиля.