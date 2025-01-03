На Миколаївщині дрон пошкодив резервуар з олією, десятки тонн рідини потрапили у Південний Буг

У Миколаєві внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено резервуар агропромислового підприємства, в якому зберігалась соняшникова олія. Через розгерметизацію частина олії потрапила у річку Південний Буг, повідомив в Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Інцидент стався ще в ніч на 28 грудня.

За його даними, з метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючи бонові загородження, які фахівці 10 взводу ДВГРЗ ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії. При цьому вагомого негативного впливу на навколишнє середовище розлив не викличе, адже олія має органічне походження.

Олександр Сєнкевич підкреслив, що спеціалісти відкачують олію з річки з 28 грудня. Станом на ранок 2 січня зібрано вже 25 тонн, а ввечері того ж дня зібрано вже 42 тонни.

Наслідки пошкодження резервуара з олією. Відео: телеграм-канал Олександра Сєнкевича

Нагадаємо, у ніч на 28 грудня противник атакував Миколаївщину 16-ма ударними БпЛА Shahed та безпілотниками інших типів. Збито 15 ворожих БпЛА, один безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

30 грудня ворог атакував FPV-дронами Очаків на Миколаївщині і здійснив артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також росіяни чотири рази обстріляли FPV-дронами Куцурубську громаду, пошкоджено три приватних домоволодіння та два автомобілі.