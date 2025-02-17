Атака по ТЕЦ у Миколаєві: повністю зруйновано електрогенерацію, частина міста без тепла

У ніч проти 16 лютого росіяни масовано атакували Миколаїв шахедами. Через це понад 100 тисяч людей залишились без опалення. Тепло відсутнє в 760 житлових будинках, 27 дошкільних навчальних закладах, 39 школах і 20 закладах охорони здоров'я.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Станом на 16:40 16 лютого у місті задіяні теплові гармати для забезпечення мешканців питною водою, триває робота із заповнення системи опалення для відновлення водопостачання в житлові будинки та обʼєкти соціальної сфери. В медичних закладах працюють котельні на альтернативних видах палива.

Повідомляється, що у Миколаєві активно працюють ремонтні бригади та задіяні всі необхідні служби для швидкого відновлення теплопостачання. Місцева влада та ОВА спільно з комунальними службами роблять усе можливе, щоб швидко повернути тепло в оселі миколаївців.

Як зазначив раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, комунальні служби одразу розпочали обстеження території для ліквідації наслідків російської атаки.

"Нагадую, що вночі ворог вдарив по нашій ТЕЦ декількома дронами, через що абоненти ТЕЦ залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми. Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко", - написав мер.

Він додав, що завдяки співпраці з Данією, місто отримало модульні котельні, тому вдалось зберегти тепло в лікарнях.

Оновлено о 12:15. Зі свого боку голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що енергетики Миколаєва заживили до опалення всіх абонентів, які були відключені внаслідок влучання ворожого безпілотника у теплову електростанцію.

"Станом на 8:00 енергетики заживили віх абонентів. Зараз тепла у мережі трохи менше, ніж має бути нормативно. Але це пов'язано з поступовим набором температури в мережі. Тобто за добу, думаю, ми вийдемо на нормативні показники, якщо не буде ніяких форсмажорних ситуацій", - сказав він в етері загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, підключення абонентів, що залишилися без теплопостачання відбулося протягом ночі. Мова йде про близько 100 тисяч людей, що опинилися без тепла.

Нагадаємо, в Миколаєві внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено резервуар агропромислового підприємства, в якому зберігалась соняшникова олія. Через розгерметизацію частина олії потрапила у річку Південний Буг, повідомив в Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Інцидент стався ще в ніч на 28 грудня.