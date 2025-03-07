РФ ударила по энергетической и газовой инфраструктуре в разных областях: какие последствия

7 марта армия РФ нанесла массированный удар по энергетической и газовой инфраструктуре в разных регионах Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Галущенко.

"Россия продолжает свой энергетический террор. Снова под массированным ракетно-дроновым обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", — отметил он.

По словам министра, там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.

Принимаются все необходимые меры по стабилизации энерго- и газоснабжения.

"Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", — подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что ситуация в энергосистеме может изменяться.

Какие последствия

7 марта на пусковые рубежи вылетели стратегические бомбардировщики Ту-95, а из Черного моря враг совершил пуски "Калибров".

Больше всего досталось Полтавской, Сумской и Тернопольской областям. В Миргороде раздалось более 10 взрывов.

По сообщениям местных СМИ, часть Тернополя осталась без света. После атаки ракет в городе сильный пожар.

Мэр Тернополя Сергей Надал проинформировал , что в городе работают все необходимые службы.

"Работают необходимые службы. Не публикуйте фото и видео. Детальнее со временем", — написал Надал.