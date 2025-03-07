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РФ ударила по энергетической и газовой инфраструктуре в разных областях: какие последствия
7 марта армия РФ нанесла массированный удар по энергетической и газовой инфраструктуре в разных регионах Украины.
Об этом сообщил министр энергетики Галущенко.
"Россия продолжает свой энергетический террор. Снова под массированным ракетно-дроновым обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", — отметил он.
По словам министра, там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.
Принимаются все необходимые меры по стабилизации энерго- и газоснабжения.
"Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", — подчеркнул Галущенко.
Он добавил, что ситуация в энергосистеме может изменяться.
Какие последствия
7 марта на пусковые рубежи вылетели стратегические бомбардировщики Ту-95, а из Черного моря враг совершил пуски "Калибров".
Больше всего досталось Полтавской, Сумской и Тернопольской областям. В Миргороде раздалось более 10 взрывов.
По сообщениям местных СМИ, часть Тернополя осталась без света. После атаки ракет в городе сильный пожар.
Мэр Тернополя Сергей Надал проинформировал , что в городе работают все необходимые службы.
"Работают необходимые службы. Не публикуйте фото и видео. Детальнее со временем", — написал Надал.