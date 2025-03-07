РФ вдарила по енергетичній і газовій інфраструктурі в різних областях: які наслідки

7 березня армія РФ завдала масованого удару по енергетичній та газовій інфраструктурі в різних регіонах України.

Про це повідомив міністр енергетики Галущенко.

"Росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України", - зауважив він..

За словами міністра, там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання.

"Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", - наголосив Галущенко.

Він додав, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Які наслідки

7 березня на пускові рубежі вилетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95, а з Чорного моря ворог здійснив пуски "Калібрів".

Найбільше дісталося Полтавській, Сумській та Тернопільській областям. У Миргороді пролунало більше 10 вибухів.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, частина Тернополя лишилася без світла. Після атаки ракет у місті сильна пожежа.

Мер Тернополя Сергій Надал поінформував , що у місті працюють усі необхідні служби. За його словами, можуть бути обмеження з подачею газу

"Працюють необхідні служби. Не публікуйте фото і відео. Детальніше згодом", — написав Надал.