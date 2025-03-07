Внаслідок атаки РФ пошкоджені виробничі потужності "Нафтогазу"

7 березня армія РФ завдала масованого удару по обʼєктам Групи "Нафтогаз". Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Там нагадали, що це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газотранспортної інфраструктури "Нафтогазу".

Які наслідки

Як повідомив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак, пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом", – наголосив Чумак.

Нагадаємо, 7 березня армія РФ завдала масованого удару по енергетичній та газовій інфраструктурі в різних регіонах України.

Атаки на газову інфраструктуру

20 лютого, армія РФ знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл української газової інфраструктури.

11 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали обʼєкти “ Нафтогазу ” у Полтавській області.

Також 11 лютого вранці під час ракетного удару було влучання по об'єкту газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

А 15 січня армія внаслідок ракетних ударів РФ зазнали пошкоджень обʼєкти "Нафтогазу" на Львівщині.

Зауважимо, цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.