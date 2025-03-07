Россия повредила уже шестой энергообъект ДТЭК в Одесской области за полмесяца

Российские войска 7 марта нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Одесской области. Поврежден уже шестой энергообъект за последние две недели.

Об этом сообщает группа ДТЭК.

"Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. За последние 2,5 недели это уже шестая атака", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что энергетики не прекращают работу, чтобы как можно быстрее восстановить оборудование.

Атака по Украине 7 марта

РФ в пятницу утром, 7 марта, в очередной раз нанесла массированный удар по энергетической и газовой инфраструктуре в разных регионах Украины. Как сообщают мониторинговые каналы, РФ применила баллистические, крылатые Х-101 и Калибр, авиационные управляемые ракеты и БПЛА по критической инфраструктуре.

Больше всего досталось Полтавской, Сумской и Тернопольской областям. В Миргороде раздалось более десяти взрывов. По сообщениям местных СМИ, часть Тернополя осталась без света. После атаки ракет в городе сильный пожар. Ночная атака повредила критический промышленный объект Тернопольщины. Облгаз отключил небытовых потребителей из-за падения давления в сетях. Мэр предупредил о возможных ограничениях с подачей горячей воды и централизованного отопления, если давление не возобновится.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Роман Чумак, повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших. Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры "Нефтегаза".

Атаки РФ по объектам ДТЭК в Одесской области

Впервые это произошло во время атаки в ночь с 18 на 19 февраля тогда пострадал энергетический объект ДТЭК из-за чего почти 160 тысяч человек остались без света и отопления.

Второй случай произошел в ночь на 20 февраля: армия РФ снова нанесла удар по Одессе. Также был поврежден энергетический объект ДТЭК. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что атака повредила тепломагистраль, у части абонентов не было отопления. Без света осталось около пяти тысяч жителей одного из районов города.

3 марта, во время масштабной атаки дронов, российские войска также нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области Тогда, по неофициальным данным, без света осталось более 20 тысяч человек. Вечером 4 марта был уже четвертый удар по энергосистеме региона за последние две недели.

Вечером 5 марта российские войска в пятый раз атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК в Одесской области.