В результате российских атак поврежден уже пятый энергообъект ДТЭК за последние две недели

Вечером 5 марта российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК в Одесской области. Это уже пятая атака на объекты этой компании за последние две недели.

Об этом сообщает Группа ДТЭК

"Россия продолжает энергетический террор Одесской области. В результате атаки поврежден уже пятый энергообъект ДТЭК за последние две недели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики непрерывно работают, чтобы в первую очередь обеспечить светом объекты критической инфраструктуры и дома там, где это технически возможно. Однако повреждения сложны, на их устранение требуется время.

В то же время премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что из-за атаки россиян на энергетическую инфраструктуру более 10 тысяч домохозяйств в Одесской области остались без света.

Атаки РФ по объектам ДТЭК в Одесской области

Впервые это произошло во время атаки в ночь с 18 на 19 февраля, тогда пострадал энергетический объект ДТЭК, из-за чего почти 160 тысяч человек остались без света и отопления.

Второй случай произошел в ночь на 20 февраля армия РФ нанесла удар по Одессе. Также был поврежден энергетический объект ДТЭК. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что атака повредила тепломагистраль, у части абонентов нет отопления. Без света осталось около пяти тысяч жителей одного из районов города.

Вечером 3 марта, во время масштабной атаки дронов, российские войска также нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Тогда, по неофициальным данным, без света осталось более 20 тысяч человек. Вечером 4 марта был уже четвертый удар по энергосистеме региона за последние две недели.