Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

--0,01

EUR

43,88

+0,34

Наличный курс:

USD

41,60

41,46

EUR

44,00

43,78

Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Одесской области уничтожено отделение "Новой почты" из-за атаки РФ: сгорели посылки на 1 млн грн (ФОТО)

В Одесской области уничтожено отделение "Новой почты"
В Одесской области уничтожено отделение "Новой почты"

4 марта в результате российской атаки было уничтожено отделение "Новой почты" в Одесской области. 606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн. грн. сгорели.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в ночь на 4 марта враг нанес массированный удар, а один из "шахедов" разрушил отделение "Новой почты" в пригороде Одессы.

Как сообщается, к счастью, никто не пострадал. На месте уже работает мобильное отделение, поэтому клиенты могут делать отправки.

В "Новой почте" рассказали, что 606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн, оккупанты превратили в пепел.

Фото 2 — В Одесской области уничтожено отделение "Новой почты" из-за атаки РФ: сгорели посылки на 1 млн грн (ФОТО)
Фото 3 — В Одесской области уничтожено отделение "Новой почты" из-за атаки РФ: сгорели посылки на 1 млн грн (ФОТО)
Фото 4 — В Одесской области уничтожено отделение "Новой почты" из-за атаки РФ: сгорели посылки на 1 млн грн (ФОТО)

"Новая почта компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время свяжемся с вами и сообщим детали о возмещении", — подчеркнули в компании.

Удары по отделениям "Новой почты"

Напомним, вечером 1 мая 2024 года российская армия атаковала ракетами сортировочное депо и отделение "Новой почты" в Одесской области. Все 18 человек, которые были на смене, успели скрыться в бомбоубежище.

Однако это был далеко не единственный "прилет" по инфраструктуре "Новой почты". 21 октября 2023 года российская ракета разрушила терминал в поселке Новый Коротич Харьковской области. Тогда оккупанты заявили, что там якобы были спрятаны бронетранспортеры.

В результате этой атаки погибли шесть сотрудников "Новой почты", а еще 17 были ранены.

Автор:
Светлана Манько