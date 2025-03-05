В Одесской области уничтожено отделение "Новой почты" из-за атаки РФ: сгорели посылки на 1 млн грн (ФОТО)

4 марта в результате российской атаки было уничтожено отделение "Новой почты" в Одесской области. 606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн. грн. сгорели.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в ночь на 4 марта враг нанес массированный удар, а один из "шахедов" разрушил отделение "Новой почты" в пригороде Одессы.

Как сообщается, к счастью, никто не пострадал. На месте уже работает мобильное отделение, поэтому клиенты могут делать отправки.

В "Новой почте" рассказали, что 606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн, оккупанты превратили в пепел.

"Новая почта компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время свяжемся с вами и сообщим детали о возмещении", — подчеркнули в компании.

Удары по отделениям "Новой почты"

Напомним, вечером 1 мая 2024 года российская армия атаковала ракетами сортировочное депо и отделение "Новой почты" в Одесской области. Все 18 человек, которые были на смене, успели скрыться в бомбоубежище.

Однако это был далеко не единственный "прилет" по инфраструктуре "Новой почты". 21 октября 2023 года российская ракета разрушила терминал в поселке Новый Коротич Харьковской области. Тогда оккупанты заявили, что там якобы были спрятаны бронетранспортеры.

В результате этой атаки погибли шесть сотрудников "Новой почты", а еще 17 были ранены.