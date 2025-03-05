На Одещині знищено відділення "Нової пошти" через атаку РФ: згоріли відправлення на 1 млн грн (ФОТО)

4 березня внаслідок російської атаки було знищено відділення "Нової пошти" на Одещині. 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн згоріли.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що у ніч проти 4 березня ворог завдав масованого удару, а один із "шахедів" зруйнував відділення "Нової пошти"у передмісті Одеси.

Як повідомляється, на щастя, ніхто не постраждав. На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть робити відправки.

У "Новій пошті" розповіли, що 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн, окупанти перетворили на попіл.

"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом зв’яжемося з вами та повідомимо деталі щодо відшкодування", - наголосили в компанії.

Удари по відділенням "Нової пошти"

Нагадаємо, увечері 1 травня 2024 року російська армія атакувала ракетами сортувальне депо та відділення "Нової пошти" на Одещині. Всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися у бомбосховище.

Проте, це був далеко не єдиний "приліт" по інфраструктурі "Нової пошти". 21 жовтня 2023 року російська ракета зруйнувала термінал у селищі Новий Коротич Харківської області. Тоді окупанти заявили, що там нібито були заховані бронетранспортери.

Внаслідок цієї атаки загинуло шість співробітників "Нової пошти", а ще 17 були поранені.