Внаслідок російських атак на Одещині пошкоджено вже пʼятий енергообʼєкт ДТЕК за останні два тижні

Увечері 5 березня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру ДТЕК в Одеській області. Це вже п'ята атака на об'єкти цієї компанії за останні два тижні.

Про це повідомляє група ДТЕК.

"Росія продовжує енергетичний терор Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено вже пʼятий енергообʼєкт ДТЕК за останні два тижні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики безперервно працюють, щоб в першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити. Однак пошкодження складні, на їх усунення потрібен час.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через атаку росіян на енергетичну інфраструктуру понад 10 тисяч домогосподарств на Одещині лишилися без світла.

Атаки РФ по обʼєктам ДТЕК на Одещині

Вперше це відбулось під час атаки у ніч з 18 на 19 лютого, тоді постраждав енергетичний об'єкт ДТЕК через що майже 160 тисяч людей залишилися без світла та опалення.

Другий випадок стався в ніч на 20 лютого: армія РФ знову завдала удару по Одесі. Також був пошкоджений енергетичний обʼєкт ДТЕК. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що атака пошкодила тепломагістраль, у частини абонентів не було опалення. Без світла лишилися майже пʼять тисяч жителів одного з районів міста.

Ввечері 3 березня, під час масштабної атаки дронів, російські війська також завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. Тоді, за неофіційними даними, без світла залишилися понад 20 тисяч осіб. А увечері 4 березня був вже четвертий удар по енергосистемі регіону за останні два тижні.