Росія атакувала енергетичні об’єкти ДТЕК у Дніпропетровській та Одеській областях

В ніч на 15 березня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК в Дніпропетровській та Одеській областях.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Унаслідок обстрілів частина жителів цих регіонів залишилася без електропостачання.

Пошкодження енергетичних об’єктів суттєві, проте ремонтні бригади вже працюють на місцях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Окрім енергетики, вночі росіяни атакували залізницю у Запорізькій та Дніпропетровській областях, через що низка поїздів затримується.

Також на Одещині ворог атакував критичну інфраструктуру, житловий будинок, магазин та автомобілі. Постраждала одна людина.

Нагадаємо, 7 березня були атаковані об'єкти газовидобутку компанії ДТЕК у Полтавській області. Також російські війська здійснили черговий удар по енергетичній інфраструктурі ДТЕК в Одеській області. Було пошкоджено вже шостий енергообʼєкт за останні два тижні.