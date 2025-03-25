ДТЕК отримав 11 млн євро від Франції для будівництва першої в Україні цифрової підстанції

ДТЕК отримав від французького уряду 11 мільйонів євро грантових коштів на реалізацію проєкту першої в Україні цифрової підстанції. Проєкт вартістю 15 мільйонів євро буде реалізовано за технологією GE Vernova. Загальна вартість проєкту становить 15 мільйонів євро, з яких 4 мільйони євро - власні інвестиції компанії.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Після введення в експлуатацію підстанція забезпечить стабільне та ефективне електропостачання для понад 65 тисяч домогосподарств і підприємств в одному з регіонів України, що постраждав від війни

За словами гендиректора компанії Максима Тімченка, ця цифрова підстанція - це не просто інфраструктурний об'єкт. Вона стане основою для відновлення економіки, забезпечення енергетичної незалежності та поглиблення співпраці між Україною та Францією.

Критично важливий обʼєкт

Зазначається, що проєкт цифрової підстанції входить до переліку з 19 важливих енергетичних ініціатив, які були схвалені в Парижі. Фінансування здійснюється з "Фонду для України" на 200 мільйонів євро, створеного за угодою між Україною та Францією для відновлення важливої інфраструктури, включаючи енергетику.

У рамках проєкту "Мережі майбутнього", що має на меті модернізацію розподільних мереж України за технологіями Smart Grid, цифрова підстанція стане важливим компонентом. Цей проєкт є критично важливим для економічного відновлення України після війни та забезпечення її довгострокової енергетичної безпеки.

У компанії додали, що підготовчі роботи для підстанції вже розпочато, а повне будівництво планується розпочати в третьому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, ДТЕК планує оголосити про укладення угоди щодо імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Наразі компанія через свій трейдинговий підрозділ веде переговори з кількома продавцями щодо укладення дворічного контракту на поставку газу. При цьому більшість потенційних партнерів знаходяться в США.