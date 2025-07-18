Инвестиции в энергетику: "ДТЭК Энерго" инвестировал уже 4 млрд грн в ремонт ТЭС в 2025 году

В первой половине 2025 года компания "ДТЭК Энерго" инвестировала около 4 млрд грн в ремонт и восстановление теплоэлектростанций, поврежденных в результате массированных российских атак. Это уже превысило общий объем инвестиций за весь 2024 год, составивший 3,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует ДТЭК.

Что известно о ремонтных работах

Во время непрерывно продолжающейся ремонтной кампании 2025 года "ДТЭК Энерго" уже выполнил значительную часть запланированных работ по восстановлению теплоэлектростанций. Однако объем необходимых восстановительных мер остается значительным как на текущий, так и на следующий год.

В компании подчеркивают, что речь идет не только о ремонте оборудования, но и об обеспечении стабильной работы тепловой генерации и энергосистемы в целом. Особое внимание уделяется поддержке бесперебойного электроснабжения в условиях постоянной угрозы новых атак.

С начала полномасштабного вторжения России энергетическая инфраструктура компании понесла серьезные потери: теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" были атакованы 205 раз. Только за прошедший год зафиксировано 13 массированных ударов. В результате обстрелов с февраля 2022 года пострадали 56 работников станций, из которых четверо погибли.

Напомним, в течение января-апреля 2025 года компания "ДТЭК Энерго" направила около 1,6 миллиарда гривен на ремонт и восстановление теплоэлектростанций, пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.