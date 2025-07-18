Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,87

+0,05

EUR

48,45

--0,07

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,90

48,70

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Инвестиции в энергетику: "ДТЭК Энерго" инвестировал уже 4 млрд грн в ремонт ТЭС в 2025 году

ремонт энергетик
Восстановление энергетики Украины

В первой половине 2025 года компания "ДТЭК Энерго" инвестировала около 4 млрд грн в ремонт и восстановление теплоэлектростанций, поврежденных в результате массированных российских атак. Это уже превысило общий объем инвестиций за весь 2024 год, составивший 3,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует ДТЭК.

Что известно о ремонтных работах

Во время непрерывно продолжающейся ремонтной кампании 2025 года "ДТЭК Энерго" уже выполнил значительную часть запланированных работ по восстановлению теплоэлектростанций. Однако объем необходимых восстановительных мер остается значительным как на текущий, так и на следующий год.

В компании подчеркивают, что речь идет не только о ремонте оборудования, но и об обеспечении стабильной работы тепловой генерации и энергосистемы в целом. Особое внимание уделяется поддержке бесперебойного электроснабжения в условиях постоянной угрозы новых атак.

С начала полномасштабного вторжения России энергетическая инфраструктура компании понесла серьезные потери: теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" были атакованы 205 раз. Только за прошедший год зафиксировано 13 массированных ударов. В результате обстрелов с февраля 2022 года пострадали 56 работников станций, из которых четверо погибли.

Напомним, в течение января-апреля 2025 года компания "ДТЭК Энерго" направила около 1,6 миллиарда гривен на ремонт и восстановление теплоэлектростанций, пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.

Автор:
Ольга Опенько