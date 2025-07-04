"ДТЭК Энерго" инвестировал почти 3 млрд грн в угледобычу с начала 2025 года

С начала 2025 года "ДТЭК Энерго" инвестировал 2,9 млрд грн в развитие украинских шахт, что позволяет формировать стабильные запасы топлива для теплоэлектростанций и готовиться к пиковым периодам потребления электроэнергии. Компания уже ввела в эксплуатацию семь новых угольных рядов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прессрелиз компании.

"ДТЭК Энерго" поддерживает угольные запасы

Инвестиции направлены на обеспечение стабильных запасов угля для теплоэлектростанций, а также на подготовку к отопительному сезону.

С начала года на предприятиях "ДТЭК Энерго" было введено в эксплуатацию семь новых угольных рядов, что способствует наращиванию добычи.

Как отметил генеральный директор компании Александр Фоменко, поддержка инвестиций в угольную отрасль позволяет обеспечить ритмичную работу шахт и покрытие пикового спроса на электроэнергию летом и зимой.

Всего с начала полномасштабной войны компания вложила более 21,4 млрд грн в угледобычу. Финансирование направлялось на развитие и ремонт горных выработок, оснащение рядов, закупку проходческой техники, подземного транспорта и поддержку производственной инфраструктуры.

В каком состоянии находится угольная отрасль

Угольная отрасль, которая когда-то была ключевой для экономики страны, сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса. Согласно данным Счетной палаты, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось только 33 государственных шахт с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году этот показатель снизился до 2,9 млн. тонн, а после 24 февраля 2022 года четверть госшахт оказалась на территории, временно оккупированной Россией.

Кроме того, государству сложно быстро отказаться от неприбыльных активов из-за долгосрочного и затратного процесса закрытия шахт, который может длиться годами.

Добавим, что украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем Российской Федерации.