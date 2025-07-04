"ДТЕК Енерго" інвестував майже 3 млрд грн у вуглевидобуток з початку 2025 року

З початку 2025 року "ДТЕК Енерго" інвестував 2,9 млрд грн у розвиток українських шахт, що дозволяє формувати стабільні запаси палива для теплоелектростанцій та готуватися до пікових періодів споживання електроенергії. Компанія вже ввела в експлуатацію сім нових вугільних лав.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресреліз компанії.

"ДТЕК Енерго" підтримує вугільні запаси

Зазначається, що інвестиції спрямовані на забезпечення стабільних запасів вугілля для теплоелектростанцій, а також на підготовку до опалювального сезону.

З початку року на підприємствах "ДТЕК Енерго" було введено в експлуатацію сім нових вугільних лав, що сприяє нарощуванню видобутку.

Як зазначив генеральний директор компанії Олександр Фоменко, підтримка інвестицій у вугільну галузь дозволяє забезпечити ритмічну роботу шахт і покриття пікового попиту на електроенергію влітку та взимку.

Загалом з початку повномасштабної війни компанія вклала понад 21,4 млрд грн у вуглевидобуток. Фінансування спрямовувалося на розвиток та ремонт гірничих виробок, оснащення лав, закупівлю прохідницької техніки, підземного транспорту та підтримку виробничої інфраструктури.

В якому стані знаходиться вугільна галузь

Вугільна галузь, яка колись була ключовою для економіки країни, нині перебуває у стані глибокої кризи. Згідно з даними Рахункової палати, з 276 шахт у 1991 році та видобутку в 193 млн тонн, до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У 2021 році цей показник знизився до 2,9 млн тонн, а після 24 лютого 2022 року чверть держшахт опинилася на території, тимчасово окупованій Росією.

Крім того, державі складно швидко відмовитися від неприбуткових активів через довготривалий та витратний процес закриття шахт, який може тривати роками.

Додамо, що українські родовища вугілля, нафти, газу та металів вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Російської Федерації.