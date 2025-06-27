Україна нарощує запаси газу та вугілля до зими: яка ситуація зараз

Україна готується до проходження четвертої зими в умовах повномасштабної війни — відповідні процеси підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу стартували на рівні уряду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко взяв участь у першому засіданні спеціального штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025–2026 років.

За словами Шейка, попри російські атаки на газовидобувну інфраструктуру та сховища, ситуація в енергетиці залишається контрольованою, і уряд вживає всіх заходів для стабільного забезпечення населення і бізнесу ресурсами в опалювальний сезон.

"Ми маємо бути готові до будь-якого перебігу подій, аби громадяни та бізнес були забезпечені газом для стабільного проходження зими", — зазначив Шейко.

Окремо він підкреслив, що необхідний обсяг вугілля вже накопичено, а його подальше надходження на склади триває за планом. Йдеться, зокрема, про забезпечення потреб теплоелектростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які відіграють ключову роль у проходженні пікових зимових навантажень.

У підсумку, зазначив урядовець, Україна матиме достатні запаси і вугілля, і газу для проходження опалювального сезону навіть в умовах активної військової загрози.

Додамо, станом на 6 червня запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) перевищили позначку в 7 млрд куб. м, що становить лише 22,6%.