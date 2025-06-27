Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,08

EUR

48,64

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,60

41,52

EUR

49,05

48,85

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна нарощує запаси газу та вугілля до зими: яка ситуація зараз

запаси газу та вугілля
Україна нарощує запаси газу та вугілля до зими / Depositphotos

Україна готується до проходження четвертої зими в умовах повномасштабної війни — відповідні процеси підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу стартували на рівні уряду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко взяв участь у першому засіданні спеціального штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025–2026 років.

За словами Шейка, попри російські атаки на газовидобувну інфраструктуру та сховища, ситуація в енергетиці залишається контрольованою, і уряд вживає всіх заходів для стабільного забезпечення населення і бізнесу ресурсами в опалювальний сезон.

"Ми маємо бути готові до будь-якого перебігу подій, аби громадяни та бізнес були забезпечені газом для стабільного проходження зими", — зазначив Шейко.

Окремо він підкреслив, що необхідний обсяг вугілля вже накопичено, а його подальше надходження на склади триває за планом. Йдеться, зокрема, про забезпечення потреб теплоелектростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які відіграють ключову роль у проходженні пікових зимових навантажень.

У підсумку, зазначив урядовець, Україна матиме достатні запаси і вугілля, і газу для проходження опалювального сезону навіть в умовах активної військової загрози.

Додамо, станом на 6 червня запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) перевищили позначку в 7 млрд куб. м, що становить лише 22,6%.

Автор:
Тетяна Гойденко