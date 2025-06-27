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Украина наращивает запасы газа и угля до зимы: какая ситуация сейчас

запасы газа и угля
Украина наращивает запасы газа и угля до зимы / Depositphotos

Украина готовится к прохождению четвертой зимы в условиях полномасштабной войны – соответствующие процессы подготовки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса стартовали на уровне правительства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко принял участие в первом заседании специального штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

По словам Шейко, несмотря на российские атаки на газодобывающую инфраструктуру и хранилища, ситуация в энергетике остается контролируемой, и правительство принимает все меры для стабильного обеспечения населения и бизнеса ресурсами в отопительный сезон.

"Мы должны быть готовы к любому течению событий, чтобы граждане и бизнес были обеспечены газом для стабильного прохождения зимы", — отметил Шейко.

Отдельно он подчеркнул, что необходимый объем угля уже накоплен, а его дальнейшее поступление на склады идет по плану.

В итоге, отметил чиновник, у Украины будет достаточные запасы и угля, и газа для прохождения отопительного сезона даже в условиях активной военной угрозы.

По состоянию на 6 июня запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) превысили отметку в 7 млрд куб. м, что составляет всего 22,6%.

Автор:
Татьяна Гойденко