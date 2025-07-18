Інвестиції в енергетику: "ДТЕК Енерго" інвестував вже 4 млрд грн у ремонт ТЕС в 2025 році

У першій половині 2025 року компанія "ДТЕК Енерго" інвестувала близько 4 млрд грн у ремонт і відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених внаслідок масованих російських атак. Це вже перевищило загальний обсяг інвестицій за весь 2024 рік, який становив 3,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує ДТЕК.

Що відомо про ремонтні роботи

Під час ремонтної кампанії 2025 року, яка триває безперервно, "ДТЕК Енерго" вже виконав значну частину запланованих робіт з відновлення теплоелектростанцій. Проте обсяг необхідних відновлювальних заходів залишається значним як на поточний, так і на наступний рік.

У компанії підкреслюють, що йдеться не лише про ремонт обладнання, а й про забезпечення стабільної роботи теплової генерації та енергосистеми в цілому. Особлива увага приділяється підтримці безперебійного електропостачання в умовах постійної загрози нових атак.

З початку повномасштабного вторгнення Росії енергетична інфраструктура компанії зазнала серйозних втрат: теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" були атаковані 205 разів. Лише протягом минулого року зафіксовано 13 масованих ударів. Внаслідок обстрілів з лютого 2022 року постраждали 56 працівників станцій, з яких четверо загинули.

Нагадаємо, впродовж січня–квітня 2025 року компанія "ДТЕК Енерго" спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій, які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів.