За четыре месяца ДТЭК инвестировал 1,6 млрд гривен в ремонты и восстановление ТЭС

В течение января-апреля 2025 года компания "ДТЭК Энерго" направила около 1,6 миллиарда гривен на ремонт и восстановление теплоэлектростанций (ТЭС), пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании. Масштабы разрушений ТЭС остаются критическими , поэтому ремонтная компания продолжается и сейчас. Год назад 90% генерирующих мощностей компании были разрушены или серьезно повреждены атаками. Энергетикам удалось восстановить более половины из них, но новые удары в ноябре-декабре 2024 года снова принесли серьезные разрушения.

"Наша главная задача — не останавливаться. Ежедневно работаем над восстановлением, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы летом, во время пиковых нагрузок, и уверенно войти в следующий отопительный сезон", — заявил гендиректор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

В прошлом году компания вложила 3,6 млрд грн в восстановление ТЭС и еще 7,5 млрд грн – в развитие отечественной угледобычи.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ нанесла 205 ударов по ТЭС " ДТЭК Энерго ". В результате атак пострадало 56 работников станций, 4 — погибли.

Напомним, за первый квартал 2025 года "ДТЭК Энерго" направил около 1,2 миллиарда гривен на восстановление и ремонт своих тепловых электростанций, которые получили значительные повреждения вследствие массированных вражеских атак.