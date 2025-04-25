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ДТЭК вложил 1,2 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций с начала года

ДТЭК
ДТЭК восстанавливает теплоэлектростанции /ДТЭК

В течение первого квартала 2025 года "ДТЭК Энерго" направил около 1,2 миллиарда гривен на восстановление и ремонт своих тепловых электростанций, которые получили значительные повреждения в результате массированных вражеских атак.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Разрушения до сих пор остаются масштабными: к середине прошлого года 90% нашей тепловой генерации были повреждены или разрушены. Энергетики тогда сделали почти невозможное и к началу зимы возобновили более половины разрушенных мощностей. Однако новые массированные атаки в ноябре и декабре снова нанесли серьезные повреждения, добавив новых вызовов", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что в 2024 году энергохолдинг направил 3,6 млрд грн на восстановление ТЭС, а еще 7,5 млрд грн было направлено на развитие отечественной угледобычи. Все для того, чтобы тепловая генерация и украинская энергосистема могли более надежно пройти отопительный сезон.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были атакованы врагом 205 раз. В результате атак были ранены 56 энергетиков станций, четверо погибли.

Напомним, ранее ДТЭК получил от французского правительства 11 миллионов евро грантовых средств на реализацию проекта первой в Украине цифровой подстанции. Проект стоимостью 15 миллионов евро будет реализован по технологии GE Vernova. Общая стоимость проекта составляет 15 миллионов евро, из которых 4 миллиона евро – собственные инвестиции компании.

Автор:
Татьяна Бессараб