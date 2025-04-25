ДТЕК вклав 1,2 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій з початку року

Протягом першого кварталу 2025 року "ДТЕК Енерго" спрямував близько 1,2 мільярда гривень на відновлення та ремонт своїх теплових електростанцій, що зазнали значних пошкоджень внаслідок масованих ворожих атак.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Руйнування досі залишаються масштабними: до середини минулого року 90% нашої теплової генерації було пошкоджено або зруйновано. Енергетики тоді зробили майже неможливе і до початку зими відновили понад половину зруйнованих потужностей. Однак нові масовані атаки в листопаді й грудні знову спричинили серйозні пошкодження, додавши нових викликів енергетикам і ремонтникам", - йдеться в повідомленні.

В "ДТЕК" зазначили, що у 2024 році енергохолдинг спрямував 3,6 млрд грн у відновлення ТЕС, а ще 7,5 млрд грн було направлено на розвиток вітчизняного вуглевидобутку. Все для того, аби теплова генерація і українська енергосистема могли надійніше пройти опалювальний сезон.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були атаковані ворогом 205 разів. Внаслідок атак було поранено 56 енергетиків станцій, четверо загинуло.

Нагадаємо, раніше ДТЕК отримав від французького уряду 11 мільйонів євро грантових коштів на реалізацію проєкту першої в Україні цифрової підстанції. Проєкт вартістю 15 мільйонів євро буде реалізовано за технологією GE Vernova. Загальна вартість проєкту становить 15 мільйонів євро, з яких 4 мільйони євро - власні інвестиції компанії.