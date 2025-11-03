Запланована подія 2

Читати українською

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" выплатило производителям ВИЭ еще почти 500 млн грн

зеленая энергетика, ВСЭ
Производители ВИЭ получили еще около 500 млн грн. / Depositphotos

В Украине государственное предприятие "Гарантированный покупатель" продолжает поддерживать "зеленую" энергетику. 31 октября произвело оплату средств производителям производителям возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на общую сумму 493,9 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные консалтинговой компании ExPro.

Эти средства были уплачены за счет поступлений от НЭК "Укрэнерго" в качестве оплаты за услугу соответствующих периодов.

Выплаченная сумма была распределена следующим образом:

  • 247,7 млн грн – оплата за электрическую энергию, произведенную за 20 суток октября 2025 года;
  • 246,2 млн грн – оплата за электрическую энергию, произведенную в августе 2025 года.

После этой транзакции общий уровень расчета ГП "Гарантированный покупатель" с производителями ВИЭ составляет:

  • 86,0% – за электрическую энергию, произведенную в августе 2025 года; 
  • 72,4% – за электрическую энергию, произведенную за 20 суток октября 2025 года.

О ВИЭ

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это такие источники, которые возобновляются естественным путем. Возобновляемая энергетика – энергетическая отрасль, специализирующаяся на получении и использовании энергии из возобновляемых источников энергии.

К возобновляемым источникам энергии относятся периодические или постоянные потоки энергии, распространяемые в природе и ограниченные лишь стабильностью Земли как космопланетарного элемента: лучевая энергия Солнца, ветер, гидроэнергия, естественная тепловая энергия и т.д.

О ГП "Гарантированный покупатель"

ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины:

  • закупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу; 
  • обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей через механизм ПСО; 
  • организацию аукционов для возобновляемого поколения.

Напомним, в октябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала ГП " Гарантированный покупатель " на 420 тысяч гривен по итогам проверки 2024 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук