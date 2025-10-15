"Гарантированный покупатель" получил штраф на 420 тыс. грн за многочисленные долги и нарушения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала ГП "Гарантированный покупатель" на 420 тысяч гривен по итогам проверки 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ExPro.

Как отмечается, основной причиной применения санкций стали многочисленные нарушения лицензионных условий, в частности несвоевременные расчеты на рынке электроэнергии.

Соответствующее решение принято на заседании 14 октября. Глава Комиссии Юрий Власенко воздержался от голосования за соответствующее решение.

Детали нарушений

Общая сумма штрафа в 420 тыс. грн состоит из трех ключевых нарушений, выявленных за период с 1 января по 31 декабря 2024:

Неуплата производителям по «зеленому» тарифу: Наибольшая часть взыскания (172 363 грн) наложена за нарушение условий осуществления оплаты за фактический объем купленной электроэнергии у производителей из альтернативных источников. Несвоевременная оплата услуги по механизму рыночной премии: За нарушение обязательства осуществлять своевременную и полную оплату утвержденной НКРЭКУ услуги по этому механизму начислен штраф в размере 150 144 гривны. Невыполнение условий договоров об урегулировании небалансов: Штраф в 97 529 гривен применен из-за несвоевременного или неполного выполнения условий договоров, обязательных для деятельности на рынке, в частности, неполных расчетов с НЭК "Укрэнерго".

Требования к устранению нарушений

НКРЭКУ также обязала государственное предприятие устранить все выявленные нарушения до 31 декабря 2025 года, включая обеспечение полных расчетов по:

"Зелеными" производителями за электрическую энергию, приобретенную в разных периодах в течение 2022-2024 годов.

Продавцами по механизму рыночной премии.

НЭК "Укрэнерго" за приобретенную электроэнергию для урегулирования небалансов.

О ГП "Гарантированный покупатель"

ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины:

закупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу;

обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей через механизм ПСО;

организацию аукционов для возобновляемого поколения.

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по обеспечению "зеленого" тарифа для производителей по электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) уменьшилась до 15,3 млрд грн.