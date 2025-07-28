"Укрэнерго" частично погасило долг перед "Гарантированным покупателем" до 15,3 млрд грн

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по обеспечению "зеленого" тарифа для производителей по электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) уменьшилась до 15,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой насообщение ExPro.

Долг "Укрэнерго"

Эта сумма охватывает неуплаченные средства за услугу, предоставляемую в рамках поддержки "зеленого" тарифа, установленного для производителей энергии из ВСЭ - солнца, ветра и т.д. Уменьшение долга свидетельствует о частичной стабилизации расчетов на рынке возобновляемой энергетики

В то же время, показатели уровня оплаты по "зеленому" тарифу в разные годы демонстрируют колебания:

В 2025 году уровень оплаты составил 90,1% — самый высокий за последние три года.

— самый высокий за последние три года. В 2024 году - 89,2% , что также свидетельствует о постепенном улучшении ситуации.

, что также свидетельствует о постепенном улучшении ситуации. В 2023 году этот показатель достигал 99,2% , что было почти полным исполнением обязательств.

, что было почти полным исполнением обязательств. Самый низкий уровень оплаты был в 2022 году — всего 65,5%, когда рынок энергетики находился под сильным давлением из-за войны и инфраструктурных ограничений.

О ГП "Гарантированный покупатель"

ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины:

закупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу;

обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей через механизм ПСО;

организацию аукционов для возобновляемого поколения.

Стоит отметить, что в 2025 году наблюдается положительная динамика расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии. Задолженность за предыдущие периоды сократилась до 23,3 млрд грн.