Задолженность перед производителями "зеленой" энергии сократилась на 35%

В 2025 году наблюдается положительная динамика по расчетам с производителями "зеленой" электроэнергии. Задолженность за предыдущие периоды сократилась до 23,3 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на публикацию ExPro, об этом сообщил заместитель директора по экономике ГП "Гарантированный покупатель" Станислав Сова.

Он отметил, что в сентябре 2024 года задолженность перед производителями электроэнергии из ВИЭ (возобновляемые источники энергии) достигла пика – 35,7 млрд грн. По его словам, с сентября по сегодняшний день задолженность удалось снизить на 35%, выплатив ее до уровня 23,2 млрд грн.

Расчеты за электроэнергию 2025 года осуществляются ритмично и вовремя. Это стало возможным благодаря установлению недефицитного тарифа на передачу электроэнергии.

"Мы надеемся, что текущие обязательства должны быть выравнены и все оплачены", – указывает Станислав Сова.

Уровень расчетов:

за 2021 год – 99,8% ;

; за 2022 год – 63,2% ;

; 2023 год – 98,5% ;

; 2024 год – 89% ;

; 2025 год – 86% .

Основные причины имеющейся задолженности:

долг со стороны НЭК "Укрэнерго" перед «Гарантированным покупателем», который на сегодняшний день составляет более 16 млрд грн;

задолженность долга ВИЭ перед "Гарантированным покупателем" за урегулирование небалансов (4,5 млрд грн).

О ГП "Гарантированный покупатель"

ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины:

закупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу;

обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей через механизм ПСО;

организацию аукционов для возобновляемого поколения.

Напомним, "Укрэнерго" достигла согласия по условиям операции по управлению долгом по "зеленым" облигациям устойчивого развития, гарантированным государством, на сумму $825 млн со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году.