Дефолт "Укрэнерго": компания договорилась о реструктуризации долга по "зеленым" облигациям на $825 млн

НЭК " Укрэнерго " достигла согласия об условиях операции по управлению долгом по "зеленым" облигациям устойчивого развития, гарантированным государством, на сумму $825 млн со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что "Укрэнерго" согласовало с инвесторами, контролирующими около 45% долга, план управления задолженностью. Его реализацию планируется завершить в начале июля 2025 года.

Сообщается, что владельцам облигаций было предложено либо их выкупить, либо обменять на новые долговые ценные бумаги компании.

Как уточняют в "Укрэнерго", опция предложения выкупа предусматривает привлечение на международных рынках капитала в рамках финансирования, гарантированного учреждением финансирования развития, $430 млн, которые будут использованы компанией на финансирование выкупа облигаций путем немодифицированного обратного голландского аукциона с предельной ценой, эквивалентной 65,125% от суммы закрытие.

Кроме того, если объем заявок превысит доступный лимит, облигации, поданные по граничной цене, будут приниматься пропорционально. Любые облигации, предложенные, но не принятые в выкуп, будут обменены в рамках предложения обмена.

По опции предложения обмена владельцам облигаций будет предложено обменять их на новые негарантированные облигации "Укрэнерго" со сроком погашения в 2031 году, доходностью 8,5% годовых и полугодовым графиком погашения с июня 2028 года по декабрь 2031 года: по 10% в первые четыре промежуточных погашения2 июня-2-2 четыре погашения с июня-2030 по декабрь-2031.

В "Укрэнерго" сообщают, что владельцы облигаций, которые согласятся на обмен, смогут обменять их по коэффициенту 1:1 с учетом начисленных и просроченных процентов, тогда как облигации, которые не будут предъявлены к выкупу или обмену добровольно при наличии доступного лимита денежных средств после выкупа облигаций будут обменены с дискон.

Кроме того, каждый владелец облигаций, участвующий в предложении выкупа или обмена, автоматически считается голосующим в рамках запроса на получение согласия по утверждению определенных изменений в облигации и государственной гарантии.

"Соответственно, ни опция предложения выкупа, ни опция предложения обмена не будут реализованы, если изменения, предусмотренные запросом на получение согласия, не одобрят необходимый процент владельцев облигаций", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, "зеленые" облигации устойчивого развития — это ссуда на сумму 825 миллионов долларов, которую НЭК "Укрэнерго" получила в 2021 году под государственные гарантии.

В ноябре прошлого года, согласно меморандуму с МВФ, требованиям украинского законодательства и решения акционера (Министерства энергетики Украины) — выплаты по облигациям были временно прекращены, а "Укрэнерго" объявило технический дефолт. С этого времени продолжались переговоры по условиям реструктуризации долга.