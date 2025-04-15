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Долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке упали на 25%, а перед компанией - выросли до нового рекорда
Национальный оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" уменьшил сумму долга перед участниками балансирующего рынка до 13,7 млрд грн.
Об этом сообщает ExPro.
По данным оператора, к концу марта 2025 года общая задолженность составляет 13,7 млрд грн, из которых 11,3 млрд грн приходится на поставщиков услуг балансировки, а 2,4 млрд грн – на стороны, ответственные за баланс.
В целом долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка с начала 2025 г. сократился на 25%.
В то же время задолженность участников перед "Укрэнерго" продолжает расти. По состоянию на конец марта сумма достигла почти 37,5 млрд грн, что является рекордным показателем. С начала года объемы задолженности выросли на 6,6%.
Напомним, в Украине уменьшилось потребление электроэнергии. По состоянию на 14 апреля, в 9:30 утра, оно было на 18% ниже по сравнению с прошлым рабочим днем — пятницей. По данным "Укрэнерго", украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированных ракетных и дроновых атак со стороны России. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах.