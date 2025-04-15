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Долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке упали на 25%, а перед компанией - выросли до нового рекорда

"Укрэнерго"
"Укрэнерго" погасило часть долга

Национальный оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" уменьшил сумму долга перед участниками балансирующего рынка до 13,7 млрд грн.

Об этом сообщает ExPro.

По данным оператора, к концу марта 2025 года общая задолженность составляет 13,7 млрд грн, из которых 11,3 млрд грн приходится на поставщиков услуг балансировки, а 2,4 млрд грн – на стороны, ответственные за баланс.

В целом долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка с начала 2025 г. сократился на 25%.

В то же время задолженность участников перед "Укрэнерго" продолжает расти. По состоянию на конец марта сумма достигла почти 37,5 млрд грн, что является рекордным показателем. С начала года объемы задолженности выросли на 6,6%.

Фото 2 — Долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке упали на 25%, а перед компанией - выросли до нового рекорда

Напомним, в Украине уменьшилось потребление электроэнергии. По состоянию на 14 апреля, в 9:30 утра, оно было на 18% ниже по сравнению с прошлым рабочим днем — пятницей. По данным "Укрэнерго", украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированных ракетных и дроновых атак со стороны России. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах.

Автор:
Татьяна Бессараб