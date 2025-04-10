В "Укрэнерго" рассказали, будут ли графики отключений летом

"Укрэнерго" планирует, что в летний сезон во время ремонтной кампании на атомных электростанций ограничения потребления электроэнергии не будут применять, при условии, что не будет новых массированных атак на энергосистему. Об этом во время мероприятия центра аналитических исследований DiXi Group Energy Stcurity Talks: "Энергосистема под давлением: как Украина прошла ОЗУ и что впереди" сказал временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт.

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"И лето и прохождение следующей зимы мы планируем пройти без ограничений. За одним исключением, если обстрелов не будет, мы планируем пройти без ограничений потребление электрической энергии", — сказал Брехт.

По его словам, летом, когда на энергоблоки атомных электростанций будут выводиться на ремонты, снижение генерации будет компенсировано дополнительным привлечением импорта электроэнергии из стран ЕС.

Первые два энергоблока АЭС вывели в ремонты

Напомним, что 9 апреля первые два энергоблока атомных электростанций вывели в ремонт. До конца августа компания планирует завершить работы на всех девяти энергоблоках АЭС, которые находятся под контролем Украины: Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской.

Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона. Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой. работают на максимуме.

В мае 2024 года после массированных обстрелов объектов маневровой генерации из-за разрушения тепловых и гидроэлектростанций и вывода в ремонты энергоблоков АЭС в энергосистеме возник дефицит и компания "Укрэнерго" ввела графики отключений электроэнергии. Пик ограничений пришелся на июль, когда из-за жары потребление электроэнергии существенно выросло.

Во время отопительного сезона 2024/2025 г. графики отключений для бытовых потребителей не применялись, поскольку поврежденную генерацию удалось частично восстановить, а также существенно увеличить импорт электроэнергии из соседних стран ЕС.