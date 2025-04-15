Борги "Укренерго" на балансуючому ринку впали на 25%, а перед компанією – зросли до нового рекорду

Національний оператор системи передачі НЕК “Укренерго” зменшив суму боргу перед учасниками балансуючого ринку до 13,7 млрд грн.

Про це інформує ExPro.

За даними оператора, на кінець березня 2025 року загальна заборгованість становить 13,7 млрд грн, з яких 11,3 млрд грн припадає на постачальників послуг балансування, а 2,4 млрд грн – на сторони, відповідальні за баланс.

Загалом борг “Укренерго” перед учасниками балансуючого ринку з початку 2025 р. скоротився на 25%.

Водночас заборгованість учасників перед “Укренерго” продовжує зростати. Станом на кінець березня сума досягла майже 37,5 млрд грн, що є рекордним показником. З початку року обсяги заборгованості зросли на 6,6%.

Нагадаємо, в Україні зменшилось споживання електроенергії. Станом 14 квітня, о 9:30 ранку, воно було на 18% нижчим порівняно з минулим робочим днем — п’ятницею. За даними "Укренерго", українська енергосистема продовжує відновлюватись після масованих ракетних і дронових атак з боку Росії. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.