Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,02

EUR

46,92

+1,07

Готівковий курс:

USD

41,10

40,95

EUR

46,93

46,50

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Споживання електроенергії знизилось на 18%: в "Укренерго" назвали причину

електропостачання
В Україні зменшилось споживання електроенергії. / Freepik

В Україні зменшилось споживання електроенергії. Станом на сьогодні, 14 квітня, о 9:30 ранку, воно було на 18% нижчим порівняно з минулим робочим днем — п’ятницею.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Це зумовлено значним потеплінням по всій Україні, а також ясною погодою в більшості регіонів, що сприяє ефективному функціонуванню домашніх сонячних електростанцій і відповідно знижує споживання електроенергії з мережі", — йдеться у дописі.

Крім того, як зазначають в компанії, на даний момент необхідно перенести активне споживання електроенергії на денний час — з 10:00 до 17:00 і просять споживачів користуватись потужними електроприладами саме в цей проміжок часу. Є необхідність перенесення активного енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій.

За даними "Укренерго", українська енергосистема продовжує відновлюватись після масованих ракетних і дронових атак з боку Росії. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.

Раніше, 7 квітня, через значне похолодання споживання електроенергії різко зросло. Станом на 9:30 ранку рівень споживання на 16% перевищував показник відповідного часу попередньої п'ятниці.  

Автор:
Тетяна Ковальчук