Споживання електроенергії знизилось на 18%: в "Укренерго" назвали причину

В Україні зменшилось споживання електроенергії. Станом на сьогодні, 14 квітня, о 9:30 ранку, воно було на 18% нижчим порівняно з минулим робочим днем — п’ятницею.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Це зумовлено значним потеплінням по всій Україні, а також ясною погодою в більшості регіонів, що сприяє ефективному функціонуванню домашніх сонячних електростанцій і відповідно знижує споживання електроенергії з мережі", — йдеться у дописі.

Крім того, як зазначають в компанії, на даний момент необхідно перенести активне споживання електроенергії на денний час — з 10:00 до 17:00 і просять споживачів користуватись потужними електроприладами саме в цей проміжок часу. Є необхідність перенесення активного енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій.

За даними "Укренерго", українська енергосистема продовжує відновлюватись після масованих ракетних і дронових атак з боку Росії. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.

Раніше, 7 квітня, через значне похолодання споживання електроенергії різко зросло. Станом на 9:30 ранку рівень споживання на 16% перевищував показник відповідного часу попередньої п'ятниці.