Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,02

EUR

46,92

+1,07

Наличный курс:

USD

41,10

40,95

EUR

46,93

46,50

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потребление электроэнергии снизилось на 18%: в "Укрэнерго" назвали причину

электроснабжение
В Украине уменьшилось потребление электроэнергии. / Freepik

В Украине уменьшилось потребление электроэнергии. На сегодня, 14 апреля, в 9:30 утра, оно было на 18% ниже по сравнению с прошлым рабочим днем — пятницей.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Это обусловлено значительным потеплением по всей Украине, а также ясной погодой в большинстве регионов, что способствует эффективному функционированию домашних солнечных электростанций и, соответственно, снижает потребление электроэнергии из сети", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в компании, сейчас необходимо перенести активное потребление электроэнергии на дневное время — с 10:00 до 17:00 и п рос потребителей пользоваться мощными электроприборами именно в этот промежуток времени. Есть необходимость переноса активного энергопотребления на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций .

По данным "Укрэнерго", украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированных ракетных и дроновых атак со стороны России. В настоящее время продолжаются варийно-восстановительные работы на энергообъектах.

Ранее, 7 апреля, из- за значительного похолодания потребления электроэнергии резко возросло. По состоянию на 9:30 утра уровень потребления на 16% превышал показатель соответствующего времени в предыдущую пятницу.  

Автор:
Татьяна Ковальчук