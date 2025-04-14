Потребление электроэнергии снизилось на 18%: в "Укрэнерго" назвали причину

В Украине уменьшилось потребление электроэнергии. На сегодня, 14 апреля, в 9:30 утра, оно было на 18% ниже по сравнению с прошлым рабочим днем — пятницей.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Это обусловлено значительным потеплением по всей Украине, а также ясной погодой в большинстве регионов, что способствует эффективному функционированию домашних солнечных электростанций и, соответственно, снижает потребление электроэнергии из сети", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в компании, сейчас необходимо перенести активное потребление электроэнергии на дневное время — с 10:00 до 17:00 и п рос потребителей пользоваться мощными электроприборами именно в этот промежуток времени. Есть необходимость переноса активного энергопотребления на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций .

По данным "Укрэнерго", украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированных ракетных и дроновых атак со стороны России. В настоящее время продолжаются варийно-восстановительные работы на энергообъектах.

Ранее, 7 апреля, из- за значительного похолодания потребления электроэнергии резко возросло. По состоянию на 9:30 утра уровень потребления на 16% превышал показатель соответствующего времени в предыдущую пятницу.