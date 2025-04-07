Потребление электроэнергии выросло на 16% из-за похолодания: энергетики просят экономить

Из-за значительного похолодания 7 апреля потребление электроэнергии резко возросло. По состоянию на 9:30 утра уровень потребления на 16% превышал показатель соответствующего времени в предыдущую пятницу. В этой связи существует настоятельная потребность в экономном использовании электроэнергии.

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Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Причина – значительное снижение температуры воздуха и облачная погода на всей территории Украины, что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций", — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за неблагоприятных погодных условий десять населенных пунктов в одном из регионов остались без электроснабжения.

"В результате неблагоприятных погодных условий (осадки и порывы ветра) – на утро обесточены 10 населенных пунктов в одной из западных областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов", — отметили в компании.

Энергетики призывают к экономному потреблению электроэнергии в период с 8:00 до 21:00. Необходимо ограничить использование мощных электроприборов в это время и не включать два мощных устройства одновременно.

Напомним, Украина увеличила импорт электроэнергии в марте 2025 года, по сравнению с февралем, на 11% – до 272 тыс. МВт-час. В феврале импорт электроэнергии составил 244 тыс. МВт-час.