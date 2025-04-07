Рынок электроэнергии в I квартале 2025 года: внешняя торговля, цены и новые проекты

За I квартал 2025 г. Украина импортировала более 700 тыс. МВт·ч электроэнергии, а объем экспорта за этот период составил 193 тыс. МВт·ч. Пик импорта в этом году был в марте, экспорта — в январе.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

По сравнению с I кварталом 2024 года импорт электроэнергии вырос почти вдвое, а экспорт сократился на 12,8%.

Импорт и экспорт электроэнергии за январь-март 2025, помесячно, МВт·час

Источник: мониторинг ExPro Electricity на основе данных ENTSO-E Transparency Platform

Наибольшую долю как по импорту, так и по экспорту заняло венгерское направление. Напомню, что максимальное ограничение для импорта между странами ЕС из Украины и Молдовой составляет 2,1 ГВт, для экспорта — 550 МВт. Из-за роста производства электроэнергии на СЭС в марте пересечение для экспорта использовалось полностью, что указывает на необходимость расширения трансграничных возможностей. Только за прошлый год было установлено еще около 800 МВт мощностей нового солнечного поколения в Украине.

Торговля

Индекс цены электрической энергии периода BASE на РДН Украины в марте 2025 года составляет 5 150,78 грн/МВт·ч, что на 12,30% меньше показателя на февраль, отметили в "Операторе рынка".

"Объем торгов на рынке "на сутки вперед" уменьшился на 18,32%, на внутрисуточном рынке вырос на 33,62%, и за март 2025 года на обоих сегментах рынка акцептовано 2662702,0 МВт·ч", — говорится в отчете биржи.

Индекс базовой нагрузки на УЭБ в январе 2025-го составил 5327 грн/МВт·ч, в феврале — 5413 грн/МВт·ч, в марте – рекордные 5611 грн/МВт · ч. Такая высокая цена в марте, несмотря на ожидания падения из-за снижения потребления и роста генерации на СЭС, была вызвана торговой стратегией крупнейших игроков на рынке и фактически стала причиной убытков для энергопоставщиков, контракты которых привязаны к РДН. Это еще раз указывает на необходимость перехода к другим ценовым индикативам в договорах с конечными потребителями.

В конце марта участники рынка электроэнергии отметили необходимость изменений в механизме распределения средств со счетов со специальным режимом использования. В этом вопросе в "Операторе рынка" планируется подготовить соответствующий проект изменений в НКРЭКУ.

"Существует определенный массив для улучшения функционирования денежных потоков на РДН и ВДР. В настоящее время распределение средств со счетов со специальным режимом использования исключает возможность привлечения полученных средств в соответствии с последующими торговыми сутками, — указала Ольга Житченко, представительница "ДЭ Трейдинг".

Новые проекты

В настоящее время продолжается развитие малой газовой генерации. По оценке Министерства энергетики, с начала года до конца марта было установлено еще 109 МВт мощности малой газовой генерации. Еще одним стимулом для развития высокоманевренного поколения является конкурс на строительство генерирующей мощи от «Укрэнерго». Как сообщили в ExPro, в следующий этап конкурса на строительство генерирующей мощности допущено 19 заявок от 10 компаний. Среди крупнейших — "Укрнафта", "Инжур Энерджи", "Магнат Энерго".

Также в течение первого квартала был подписан ряд важных договоров финансирования для новых проектов ВИЭ. В частности, концерн "Галнfфтогаз" (ОККО) заключил соглашение о привлечении €157 млн для строительства ветровой электростанции на 147 МВт на Волыни из ЕБРР, МФК и ЧБТР. Как сообщили в ЕБРР, на реализацию проекта строительства ВЭС на Волыни Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет 60 млн евро, Международная финансовая корпорация (МФК) – 60 млн евро, а Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) – 37 млн евро.

В то же время и дальше не работают "зеленые" аукционы по распределению квоты поддержки. Первый аукцион на 33 МВт СЭС в марте не состоялся из-за отсутствия участников. Также никто из инвесторов не пришел на второй аукцион на 100 МВт ВЭС в апреле.