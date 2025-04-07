Ринок електроенергії в І кварталі 2025-го року: зовнішня торгівля, ціни та нові проєкти

За I квартал 2025 року Україна імпортувала понад 700 тис. МВт·год електроенергії, а обсяг експорту за цей період склав 193 тис. МВт·год. Пік імпорту цьогоріч був у березні, експорту — у січні.

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У порівнянні з I кварталом 2024 року, імпорт електроенергії зріс майже вдвічі, а експорт скоротився на 12,8%.

Імпорт та експорт електроенергії за січень-березень 2025 р., помісячно, МВт·год

Джерело: моніторинг ExPro Electricity на основі даних ENTSO-E Transparency Platform

Найбільшу частку як за імпортом, так і за експортом зайняв угорський напрям. Нагадаю, що максимальне обмеження для імпорту між країнами ЄС з Україною та Молдовою становить 2,1 ГВт, для експорту — 550 МВт. Через зростання виробництва електроенергії на СЕС у березні перетин для експорту використовувався повністю, що вказує на необхідність розширення транскордонних можливостей. Лише за минулий рік було встановлено ще близько 800 МВт потужностей нової сонячної генерації в Україні.

Торгівля

Індекс ціни електричної енергії періоду BASE на РДН України у березні 2025 року становить 5 150,78 грн/МВт·год, що на 12,30% менше за показник на лютий, зазначили в "Операторі ринку".

"Обсяг торгів на ринку «на добу наперед» зменшився на 18,32%, на внутрішньодобовому ринку виріс на 33,62%, і за березень 2025 року на обох сегментах ринку акцептовано 2662702,0 МВт·год", — йдеться у звіті біржі.

Індекс базового навантаження на УЕБ у січні 2025-го склав 5327 грн/МВт·год, у лютому – 5413 грн/МВт·год, у березні — рекордні 5611 грн/МВт·год. Така висока ціна у березні, попри очікування щодо падіння через зниження споживання та зростання генерації на СЕС, була викликана торговою стратегією найбільших гравців на ринку та фактично стала причиною для збитків для енергопостачальників, контракти яких прив’язані до РДН. Це вкотре вказує на необхідність переходу до інших цінових індикативів у договорах з кінцевими споживачами.

Наприкінці березня учасники ринку електроенергії наголосили на необхідності змін до механізму розподілу коштів з рахунків зі спеціальним режимом використання. Щодо цього питання в "Операторі ринку" планують підготувати відповідний проєкт змін до НКРЕКП.

"Існує певний масив для поліпшення функціонування грошових потоків на РДН та ВДР. Наразі розподілення коштів з рахунків зі спеціальним режимом використання виключає можливість залучення отриманих коштів відповідно до наступної торгової доби. Розподіл коштів після 12-ї виключає можливість залучати ці обігові кошти для проведення операцій з купівлі електроенергії на РДН в Д-1. Відповідно, було б доцільно скоротити проміжок часу", — вказала Ольга Житченко, представниця "ДЕ Трейдинг".

Нові проєкти

Наразі продовжується розбудова малої газової генерації. За оцінкою Міністерства енергетики від початку року до кінця березня було встановлено ще 109 МВт потужності малої газової генерації. Ще одним стимулом для розбудови високоманевреної генерації є конкурс на будівництво генеруючої потужності від «Укренерго». Як повідомили в ExPro, у наступний етап конкурсу на будівництво генеруючої потужності допущено 19 заявок від 10 компаній. Серед найбільших — "Укрнафта", "Інжур Енерджі", "Магнат Енерго".

Також, протягом першого кварталу було підписано низку важливих договорів фінансування для нових проєктів ВДЕ. Зокрема, концерн "Галнафтогаз" (ОККО) уклав угоду про залучення €157 млн для зведення вітрової електростанції на 147 МВт на Волині з ЄБРР, МФК та ЧБТР. Як повідомили в ЄБРР, на реалізацію проекту будівництва ВЕС на Волині Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділяє €60 млн, Міжнародна фінансова корпорація (МФК) – €60 млн, а Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) – €37 млн.

Водночас і надалі не працюють "зелені" аукціони з розподілу квоти підтримки. Перший аукціон на 33 МВт СЕС у березні не відбувся через відсутність учасників. Також, ніхто з інвесторів не прийшов на другий аукціон на 100 МВт ВЕС у квітні.