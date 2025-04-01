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В марте Украина увеличила импорт электроэнергии до 272 тысяч МВт-час
Украина увеличила импорт электроэнергии в марте 2025 года по сравнению с февралем на 11% — до 272 тыс. МВт-час. В феврале импорт электроэнергии составил 244 тыс. МВт-час.
Об этом идет речь в мониторинге ExPro Electricity.
По расчетам специалистов, больше всего электроэнергии, 42% от всех объемов было импортировано из Венгрии. Также из Словакии было импортировано 19%, из Польши -18%, из Румынии — 16%, остальные — из Молдовы.
Импорт электроэнергии вырос по всем направлениям, кроме Словакии. В то же время по сравнению с мартом 2024 года объемы импорта электроэнергии сократились почти на 40%.
Украина в 2 раза увеличила экспорт электроэнергии в марте – до 76,3 тыс. МВт-час.
Рост экспорта был обусловлен увеличением производства электроэнергии на солнечных электростанциях (СЭС) в дневные часы, из-за чего возник профицит в энергосистеме. В некие периоды оператор даже был обязан использовать ограничения для генерации.
В феврале 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30%, по сравнению с январем – до 244 тыс. МВт-час.
Напомним, 20 марта сообщалось, что Украина в последние недели использовала экспортное сечение на максимальной мощности 550 МВт для поставки электроэнергии в страны Европы.