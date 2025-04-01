У березні Україна збільшила імпорт електроенергії до 272 тисяч МВт-год

Україна збільшила імпорт електроенергії у березні 2025 року, у порівнянні з лютим, на 11% - до 272 тис. МВт-год. У лютому імпорт електроенергії становив 244 тис. МВт-год.

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За розрахунками фахівців, найбільше електроенергії, 42% від усіх обсягів було імпортовано з Угорщини. Також, зі Словаччини було імпортовано 19%, з Польщі —18%, з Румунії — 16%, решта - з Молдови.

Імпорт електроенергії зріс за усіма напрямами, окрім Словаччини. Водночас, у порівнянні з березнем 2024 року обсяги імпорту електроенергії скоротились майже на 40%.

Україна в 2 рази збільшила експорт електроенергії у березні — до 76,3 тис. МВт-год.

Зростання експорту було зумовлено збільшенням виробництва електроенергії на сонячних електростанціях (СЕС) у денні години, через що виникав профіцит в енергосистемі. У деякі періоди оператор навіть був вимушений застосовувати обмеження для генерації.

У лютому 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30%, у порівнянні з січнем – до 244 тис. МВт-год.

Нагадаємо, 20 березня повідомлялося, що Україна останніми тижнями використовувала експортний перетин на максимальній потужності 550 МВт для постачання електроенергії в країни Європи.