Дефолт "Укренерго": компанія домовилася про реструктуризацію боргу за "зеленими" облігаціями на $825 млн

НЕК "Укренерго" досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за "зеленими" облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що "Укренерго" узгодило з інвесторами, які контролюють близько 45% боргу, план управління заборгованістю. Його реалізацію планують завершити на початку липня 2025 року.

Повідомляється, що власникам облігацій запропонували або їх викупити, або обміняти на нові боргові цінні папери компанії.

Як уточнюють в "Укренерго", опція пропозиції викупу передбачає залучення на міжнародних ринках капіталу у рамках фінансування, гарантованого установою фінансування розвитку, $430 млн, які будуть використані компанією на фінансування викупу облігацій шляхом немодифікованого зворотного голландського аукціону з граничною ціною, еквівалентною 65,125% від суми номіналу, та нарахованих і прострочених відсотків на дату закриття.

Крім того, якщо обсяг заявок перевищить доступний ліміт, облігації, подані за граничною ціною, прийматимуться пропорційно. Будь-які облігації, запропоновані, але не прийняті до викупу, будуть обміняні в рамках пропозиції обміну.

За опцією пропозиції обміну власникам облігацій буде запропоновано обміняти їх на нові негарантовані облігації "Укренерго" із терміном погашення у 2031 році, дохідністю 8,5% річних та піврічним графіком погашення з червня 2028 року по грудень 2031 року: по 10% в перші чотири проміжні погашення з червня-2028 по грудень-2029 та по 15% в останні чотири погашення з червня-2030 по грудень-2031.

В "Укренерго" повідомляють, шо власники облігацій, які погодяться на обмін, зможуть обміняти їх за коефіцієнтом 1:1 з урахуванням нарахованих і прострочених відсотків, тоді як облігації, які не будуть предʼявлені до викупу чи обміну добровільно за наявності доступного ліміту грошових коштів після викупу облігацій будуть обміняні з дисконтом 20%.

Крім того, кожен власник облігацій, який бере участь у пропозиції викупу чи обміну, автоматично вважається таким, що голосує в межах запиту на отримання згоди щодо затвердження певних змін до облігацій та державної гарантії.

"Відповідно, ані опція пропозиції викупу, ані опція пропозиції обміну не буде реалізована, якщо зміни, передбачені запитом на отримання згоди, не схвалить необхідний відсоток власників облігацій", – підкреслили в "Укренерго".

Нагадаємо, "зелені" облігації сталого розвитку — це позика на суму 825 мільйонів доларів, яку НЕК "Укренерго" отримала у 2021 році під державні гарантії.

У листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера (Міністерства енергетики України) — виплати за облігаціями були тимчасово припинені, а "Укренерго" оголосило технічний дефолт. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.