"Гарантований покупець" перерахував виробникам ВДЕ майже 414 млн грн: деталі розрахунків

ВДЕ, зелена енергетика
Виробники ВДЕ отримали майже 414 млн грн за серпень і вересень / Shutterstock

Державне підприємство "Гарантований покупець" (ГП) 28 листопада здійснило значну оплату виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) на загальну суму 413,8 млн грн. Ці кошти покрили майже покрили розрахунки за серпень (99,48%) та вересень (81,98%) 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ГП.

З цієї суми було сплачено:

  • 247,9 млн грн за вироблену електричну енергію серпня 2025 року;
  • 165,9 млн грн - за електричну енергію вересня 2025 року.

Як зазначили в держпідприємстві, оплату здійснено за рахунок коштів, отриманих від НЕК "Укренерго" як оплату за послугу серпня та вересня 2025 року та частини коштів, сплачених виробниками з альтернативних джерел за послугу з відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії балансуючої групи гарантованого покупця за вересень 2025 року.

Загальний рівень розрахунку за електричну енергію серпня 2025 року складає 99,48%, за електричну енергію вересня 2025 року - 81,98%.

Нагадаємо, 31 жовтня держпідприємство "Гарантований покупець" здійснило оплату коштів виробникам виробникам відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на загальну суму 493,9 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук