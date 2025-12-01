"Гарантований покупець" перерахував виробникам ВДЕ майже 414 млн грн: деталі розрахунків

Державне підприємство "Гарантований покупець" (ГП) 28 листопада здійснило значну оплату виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) на загальну суму 413,8 млн грн. Ці кошти покрили майже покрили розрахунки за серпень (99,48%) та вересень (81,98%) 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ГП.

З цієї суми було сплачено:

247,9 млн грн за вироблену електричну енергію серпня 2025 року;

165,9 млн грн - за електричну енергію вересня 2025 року.

Як зазначили в держпідприємстві, оплату здійснено за рахунок коштів, отриманих від НЕК "Укренерго" як оплату за послугу серпня та вересня 2025 року та частини коштів, сплачених виробниками з альтернативних джерел за послугу з відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії балансуючої групи гарантованого покупця за вересень 2025 року.

Загальний рівень розрахунку за електричну енергію серпня 2025 року складає 99,48%, за електричну енергію вересня 2025 року - 81,98%.

Нагадаємо, 31 жовтня держпідприємство "Гарантований покупець" здійснило оплату коштів виробникам виробникам відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на загальну суму 493,9 млн грн.