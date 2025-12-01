Запланована подія 2

"Гарантированный покупатель" перечислил производителям ВИЭ почти 414 млн грн: детали расчетов

ВИДЕ, зеленая энергетика
Производители ВИЭ получили почти 414 млн грн за август и сентябрь / Shutterstock

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" (ГП) 28 ноября произвело значительную оплату производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) на общую сумму 413,8 млн грн. Эти средства покрыли почти покрывшиеся расчеты за август (99,48%) и сентябрь (81,98%) 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ГП.

С этой суммы было уплачено:

  • 247,9 млн грн за производимую электрическую энергию августа 2025 года;
  • 165,9 млн грн – за электрическую энергию сентября 2025 года.

Как отметили в госпредприятии, оплата произведена за счет средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" как оплата за услугу августа и сентября 2025 года и части средств, уплаченных производителями из альтернативных источников за услугу по возмещению доли стоимости урегулирования небаланса электрической энергии балансирующей группы гарантированного покупателя за сентябрь 2025 года.

Общий уровень расчета за электрическую энергию августа 2025 года составляет 99,48%, за электрическую энергию сентября 2025 года – 81,98%.

Напомним, 31 октября госпредприятие "Гарантированный покупатель" осуществило оплату средств производителям производителям возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на общую сумму 493,9 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук