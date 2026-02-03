Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" сократился до 14,7 млрд грн: детали расчетов

Общая задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" сократилась до 14,7 млрд грн, из которых только 0,78 млрд грн приходится на долг за услугу в течение 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют обновленные данные по уровню расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу.

В 2025 году украинская энергосистема выкупила 6 521 тыс. МВт·ч возобновляемой энергии (ВИЭ). Доли по видам генерации распределились следующим образом:

энергия солнца – 92,49%;

энергия ветра - 2,81%;

ветроэнергия - 2,73%;

гидроэнергия – 1,97%.

Суммы расчетов

Общая сумма средств, выплаченных за период 2021-2025 годов, составила 54,3 млрд грн. Этот объем включает:

46,52 млрд грн за энергию 2025;

4,83 млрд грн за 2024 год;

1,58 млрд грн за 2023 год;

1,35 млрд грн за 2022 год;

0,02 млрд. грн. за задолженность 2021 года.

Анализируя помесячную динамику 2025 года, можно увидеть, что насыщенными выплатами стали июль и август с показателями 99,4% и 99,5% соответственно.

Уровень расчетов

Уровень годовых расчетов за электроэнергию по ВИЭ в предыдущие годы составлял:

2025 год: общий уровень оплаты составляет 96,2%. Пиковые показатели наблюдались в августе (99,5%) и июле (99,4%), самый низкий уровень был в декабре (64,4%);

2024 год: общий уровень - 89,3%. Стабильные выплаты более 95% зафиксированы в большинстве месяцев, кроме мая (61,3%) и июня (69,3%);

2023 год: самый высокий уровень расчетов - 99,3%. В течение года оплаты держались на уровне около 100%;

2022 год: общий уровень составляет 67%. Самые низкие показатели наблюдались в мае (34,7%), а постепенный рост начался со второй половины года, достигнув 99,2% в декабре.

Напомним, в ноябре 2025 года "Гарантированный покупатель" перечислил производителям ВИЭ почти 414 млн грн .