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Инвесторы в генерацию жалуются на повышенные требования при подключении к сетям

линии электропередач
Распределенное поколение в Украине: половина жалоб касается технических условий / Depositphotos

Более половины проблемных вопросов по подключению объектов распределенной генерации к электросетям касается необоснованных или чрезмерных требований в технических условиях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные НКРЭКУ.

С января 2026 регулятор проводит регулярные совещания для оперативного решения проблем, возникающих при присоединении новых генерирующих мощностей к сетям. За это время состоялось 20 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы подключения 63 электроустановок потенциальных производителей электроэнергии.

Суммарная заказная до присоединения мощность этих объектов составляет около 287 МВт.

По данным НКРЭКУ, 51% поднятых вопросов касались необоснованных или чрезмерных требований к техническим условиям на присоединение. Именно эти условия определяют, что должен выполнить заказчик для подключения объекта поколения к электросетям.

Еще 17% обращений было связано с задержками со стороны операторов систем распределения в выдаче технических условий. Такие задержки влияют на сроки реализации инвестиционных проектов и ввод новых генерирующих мощностей в эксплуатацию.

Остальные 32% вопросов касались, в частности:

  • качества электроэнергии в сетях операторов систем распределения;
  • коммуникации между заказчиками и операторами систем распределения;
  • включение объектов генерации в графики почасовых отключений;
  • организации коммерческого учета электроэнергии;
  • предоставление разъяснений по процедурам подключения.

По состоянию на 5 июня 2026 г. по результатам этой работы урегулирован вопрос о 54 электроустановках с суммарной мощностью около 222 МВт. Это большинство из рассмотренных обращений.

Добавим, Кабмин принял решение направить почти 939 миллионов гривен на развитие объектов распределенной газовой генерации. Проект распоряжения был утвержден по представлению Министерства энергетики в рамках двустороннего сотрудничества с Финляндией.

Автор:
Татьяна Гойденко