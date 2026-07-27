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25 тысяч авто в сутки: на Днепропетровщине продолжается строительство современной трассы (ФОТО)

трасса на Днепропетровщине
В Днепропетровской области продолжается строительство современной трассы / Агентство восстановления

В Днепропетровской области строят почти 30-километровый участок автодороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. Четырехполосная трасса сможет пропускать более 25 тысяч автомобилей в сутки, что сократит время в пути между Днепром и Киевом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

"Строительство Н-31, являющегося частью маршрута Днепр — Киев, важно для развития транспортного сообщения Днепропетровщины и обеспечения автомобильной связи между Днепром и центральными регионами Украины", — отметил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

Фото 2 — 25 тысяч авто в сутки: на Днепропетровщине продолжается строительство современной трассы (ФОТО)
Продолжается строительство участка трассы Н-31

На сегодняшний день осуществлено около 20% от общего объема запланированных работ. К строительству привлечено более 330 единиц техники и более 500 работников.

Дорожники выполняют земляные работы, укладывают основу дорожных одежд, а также обустраивают системы водоотведения и инженерные коммуникации.

Фото 3 — 25 тысяч авто в сутки: на Днепропетровщине продолжается строительство современной трассы (ФОТО)
Дорожники выполняют инженерные работы / Агентство восстановления

Первый завершенный участок дороги планируется открыть для проезда транспорта в декабре 2026 года.

Напомним, на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, ведущей к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск", завершили масштабный ремонт дорожного покрытия. Работы длились менее трех месяцев.

Автор:
Татьяна Ковальчук