В Винницкой области ликвидировали подпольный табачный цех с сырьем на миллионы гривен

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконное выращивание, переработку и сбыт табачной продукции. Готовый контрафактный товар дельцы реализовывали на местном рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности Украины.

Подпольный цех с полным циклом производства — от выращивания табака до сушки и переработки — злоумышленники обустроили в частном домовладении. Кроме того, дополнительное сырье они закупали у поставщиков из других регионов страны.

В ходе 5 обысков по местам изготовления, хранения продукции и проживания фигурантов изъято более 2,5 тонн табачного сырья стоимостью более 3 млн грн.

Также обнаружено почти 40 тысяч сигаретных гильз, станок для измельчения табака, 63 машинки для набивки сигарет, наличные деньги в разных валютах, мобильные телефоны и черновую документацию. Общая стоимость изъятого имущества составляет более 4,3 млн. грн.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области перед судом предстанет владелец фермерского хозяйства, организовавший масштабное подпольное производство табачного сырья .