Мясоперерабатывающий комбинат "Владимирский стандарт", входящий в топ-20 производителей колбасных изделий в России, оказался на грани банкротства и вынужден был остановить работу и отправить персонал в вынужденные отпуска.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Как рассказал гендиректор предприятия Раиль Ялилов, мясоперерабатывающий комбинат столкнулся с многомиллионными долгами и судебными исками, а кредиторы хотят добиться его банкротства.

За месяц с предприятия уволились 200 человек, еще 4000 сидят без денег и работы.

Сотрудники комбината рассказали, что в июне он почти не работал, а с июля предприятие простаивает. По их словам, руководство предлагало оформлять больничные, уходить в отпуск, а отказавшимся оставили лишь часть зарплаты, и на эти деньги прокормить семью было невозможно.

Работники также отметили, что в последние месяцы на предприятии были перебои со снабжением сырьем, специями и оболочками, а заказчики возвращали часть продукции.

Финансовое положение комбината также ухудшилось. По данным Rusprofile, выручка "Владимирского стандарта" сократилась с 18 млрд рублей в 2024 году до 16 млрд 2025-го.

За последние три года завод стал ответчиком по 228 арбитражным делам на общую сумму 550 млн рублей. Кроме того, его задолженность по налогам и страховым взносам превысила 101 млн рублей. Несколько кредиторов уже заявили о намерении обратиться в суд с требованием признать предприятие банкротом. Среди них – ООО "Рарок", НПП "ЭКОТЕХ", ООО "Гус Логист".

Напомним, война против Украины и переориентация российской экономики на военные нужды все сильнее отражаются на уровне жизни населения РФ. Большинство россиян уже вынуждены сокращать расходы даже на самое необходимое.