Один із найбільших виробників ковбас у Росії опинився на межі банкрутства і зупинив виробництво

М'ясопереробний комбінат "Володимирський стандарт", що входить до топ-20 виробників ковбасних виробів у Росії, опинився на межі банкрутства і був змушений зупинити роботу і відправити персонал у вимушені відпустки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Як розповів гендиректор підприємства Раїль Ялілові, м'ясопереробний комбінат зіткнувся з багатомільйонними боргами та судовими позовами, а кредитори хочуть домогтися його банкрутства.

За місяць з підприємства звільнилися 200 осіб, ще 4000 сидять без грошей і роботи.

Співробітники комбінату розповіли, що у червні він майже не працював, а з липня підприємство простоює. За їхніми словами, керівництво пропонувало оформляти лікарняні, йти у відпустку, а тим, хто відмовився, залишили лише частину зарплати, і на ці гроші прогодувати сім'ю було неможливо.

Працівники також зазначили, що останніми місяцями на підприємстві були перебої з постачанням сировини, спецій та оболонки, а замовники повертали частину продукції.

Фінансове становище комбінату також погіршилося. За даними Rusprofile, виручка "Володимирського стандарту" скоротилася з 18 млрд рублів у 2024 році до 16 млрд 2025-го.

За останні три роки завод став відповідачем у 228 арбітражних справах на загальну суму 550 млн рублів. Крім того, його заборгованість з податків і страхових внесків перевищила 101 млн рублів. Декілька кредиторів уже заявили про намір звернутися до суду з вимогою визнати підприємство банкрутом. Серед них – ТОВ "Рарок", НВП "ЕКОТЕХ", ТОВ "Гус Логіст".

Нагадаємо, війна проти України та переорієнтація російської економіки на військові потреби дедалі сильніше позначаються на рівні життя населення РФ. Більшість росіян уже змушена скорочувати витрати навіть на найнеобхідніше.