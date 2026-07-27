Золото и серебро дорожают: как деэскалация на Ближнем Востоке повлияла на рынки

Временная остановка военных действий между США и Ираном привела к падению цен на нефть более 5% и снизила инфляционные ожидания. На этом фоне спотовое золото приблизилось к отметке в $4100 за унцию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

"Драгоценные металлы начали неделю на лидирующей позиции, чему способствовала пауза в военных действиях на Ближнем Востоке. Цена на нефть упала, а доллар и доходность казначейских облигаций США снизились", - пояснил независимый аналитик Росс Норман.

На стоимость драгметалла также влияло ослабление опасений относительно высокой инфляции.

Динамика цен на золото и доллар

Спотовое золото выросло на 1% до $4 093,34 за унцию, а фьючерсы в США с поставкой в августе – на 0,6% до $4 095,60. Индекс доллара США упал на 0,2%, что сделало слитки более доступными для иностранных покупателей.

Снижение напряженности произошло после того, как высокий чиновник Ирана сообщил о готовности прекратить атаки в случае зеркальных действий США. Вашингтон приостановил бомбардировку из-за уменьшения количества целей и беспокойства относительно истощения арсенала.

Нефть и ожидания по ставкам ФРС

Цены на нефть упали более чем на 5%, что уменьшило риски дипломатического кризиса вокруг Ормузского пролива. Удешевление энергоносителей снижает инфляционное давление. Хотя золото считается защитой от инфляции, высокие процентные ставки обычно снижают спрос на него из-за отсутствия купонного дохода.

Участники рынка ждут заседания ФРС. Около 34% аналитиков прогнозируют повышение ставки на ближайшем заседании, а данные инструмента CME FedWatchTool указывают на 79% вероятность повышения в сентябре.

"Золото подает осторожно положительные сигналы: один глаз следит за Ираном, другой - за ФРС. Если Warsh сдержит примерно два повышения, которые сейчас заложены в кривую, это может быть достаточно благоприятным для золота", - сказал Норман.

Ситуация с другими металлами

Рост затронул и другие металлы:

спотовое серебро выросло на 1,7% до $59,16 за унцию;

платина поднялась на 2,9% до $1 633,80;

палладий подорожал на 3,2% до $1 282,99.

Напомним, в начале июля JPMorgan снизил прогноз стоимости золота из-за более слабого, чем ожидалось, спроса со стороны ключевых секторов. Банк ожидает, что в третьем квартале цена металла составит около $4300 за унцию, а в четвертом квартале — $4500 за унцию.