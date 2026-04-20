Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Дорожники восстановили уже почти пять миллионов квадратных метров покрытия: где больше всего (ФОТО)

В Украине продолжаются ремонты на дорогах государственного значения / Агентство восстановления

С начала года на дорогах государственного значения ликвидировано более 4,8 млн м² повреждений. Только за минувшие сутки дорожники восстановили 117 тыс. м² покрытия на 13 международных дорогах и отдельных национальных трассах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Агентства восстановления .

Работы выполняются преимущественно методом укладки больших карт, что позволяет быстро восстанавливать значительные участки покрытия.

ремонт дороги
ремонт дороги / Агентство восстановления

Наибольшие объемы восстановления покрытия зафиксированы в следующих областях:

  • Кировоградская – 463 тыс. м²;
  • Киевская – 369 тыс. м²;
  • Одесская - 353 тыс. м²;
  • Черкасская – 328 тыс. м²;
  • Ровенская – 303 тыс. м².
ремонт дороги
ремонт дороги / Агентство восстановления

По состоянию на 20 апреля дорожные работы продолжаются во всех областях Украины. Для выполнения задач привлечено 178 бригад. Водителям рекомендуют быть внимательными в местах проведения работ, соблюдать требования временных знаков и заранее снижать скорость.

ремонт дороги
ремонт дороги / Агентство восстановления

Напомним, 14 апреля в течение суток дорожники восстановили 176 тыс. м² покрытия. К работам были привлечены 163 бригады (более 1600 специалистов).

Автор:
Татьяна Ковальчук