Дорожники восстановили уже почти пять миллионов квадратных метров покрытия: где больше всего (ФОТО)
С начала года на дорогах государственного значения ликвидировано более 4,8 млн м² повреждений. Только за минувшие сутки дорожники восстановили 117 тыс. м² покрытия на 13 международных дорогах и отдельных национальных трассах.
об этом сообщает прессслужба Агентства восстановления .
Работы выполняются преимущественно методом укладки больших карт, что позволяет быстро восстанавливать значительные участки покрытия.
Наибольшие объемы восстановления покрытия зафиксированы в следующих областях:
- Кировоградская – 463 тыс. м²;
- Киевская – 369 тыс. м²;
- Одесская - 353 тыс. м²;
- Черкасская – 328 тыс. м²;
- Ровенская – 303 тыс. м².
По состоянию на 20 апреля дорожные работы продолжаются во всех областях Украины. Для выполнения задач привлечено 178 бригад. Водителям рекомендуют быть внимательными в местах проведения работ, соблюдать требования временных знаков и заранее снижать скорость.
Напомним, 14 апреля в течение суток дорожники восстановили 176 тыс. м² покрытия. К работам были привлечены 163 бригады (более 1600 специалистов).