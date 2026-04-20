Дорожники восстановили уже почти пять миллионов квадратных метров покрытия: где больше всего (ФОТО)

С начала года на дорогах государственного значения ликвидировано более 4,8 млн м² повреждений. Только за минувшие сутки дорожники восстановили 117 тыс. м² покрытия на 13 международных дорогах и отдельных национальных трассах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Агентства восстановления .

Работы выполняются преимущественно методом укладки больших карт, что позволяет быстро восстанавливать значительные участки покрытия.

ремонт дороги / Агентство восстановления

Наибольшие объемы восстановления покрытия зафиксированы в следующих областях:

Кировоградская – 463 тыс. м²;

Киевская – 369 тыс. м²;

Одесская - 353 тыс. м²;

Черкасская – 328 тыс. м²;

Ровенская – 303 тыс. м².

По состоянию на 20 апреля дорожные работы продолжаются во всех областях Украины. Для выполнения задач привлечено 178 бригад. Водителям рекомендуют быть внимательными в местах проведения работ, соблюдать требования временных знаков и заранее снижать скорость.

Напомним, 14 апреля в течение суток дорожники восстановили 176 тыс. м² покрытия. К работам были привлечены 163 бригады (более 1600 специалистов).