За сутки в Украине восстановили 176 тыс. м² дорожного покрытия: где продолжаются работы

На ключевых международных трассах продолжаются дорожные работы / Агентство восстановления

На государственных дорогах Украины продолжается ликвидация повреждений дорожного полотна. За прошедшие сутки, 14 апреля, дорожники восстановили 176 тыс. м² покрытия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Сообщается, что ремонты охватили 14 международных трасс и ряд участков национального значения. К работам привлекли 163 бригады (более 1600 специалистов).

Самые большие объемы работ за 14 апреля:

  • М-06 Киев – Чоп: 17,6 тыс. м²
  • М-05 Киев - Одесса: 14,1 тыс. м²
  • М-11 Львов – Шегини (на г. Краков): 9,8 тыс. м²
  • М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта: 8 тыс. м²

В агентстве добавили, что сегодня, 15 апреля, ремонтные работы продолжаются во всех областях. К выполнению задач привлечены более 1700 дорожников.

Водителей просят быть максимально внимательными в зонах проведения дорожных работ и заблаговременно снижать скорость, соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, а также сохранять безопасную дистанцию.

Напомним, в сутки 13 апреля отремонтировано 91 тыс. м² дорожного полотна, работы проводились на международных и национальных трассах с привлечением около 1100 дорожников.

Автор:
Татьяна Бессараб
