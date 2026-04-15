За добу в Україні відновили 176 тис. м² дорожнього покриття: де тривають роботи

ремонт доріг
На ключових міжнародних трасах тривають дорожні роботи / Агентство відновлення

На державних автошляхах України триває ліквідація пошкоджень дорожнього полотна. Протягом минулої доби, 14 квітня, дорожники відновили 176 тис. м² покриття.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Повідомляється, що ремонти охопили 14 міжнародних трас та низку ділянок національного значення. До робіт залучили 163 бригади (понад 1600 фахівців).

Найбільші обсяги робіт за 14 квітня:

  • М-06 Київ — Чоп: 17,6 тис. м²
  • М-05 Київ — Одеса: 14,1 тис. м²
  • М-11 Львів — Шегині (на м. Краків): 9,8 тис. м²
  • М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта : 8 тис. м²

В агентстві додали, що сьогодні, 15 квітня, ремонтні роботи продовжуються у всіх областях. До виконання завдань залучено понад 1700 дорожників.

Водіїв просять бути максимально уважними в зонах проведення дорожніх робіт, та завчасно знижувати швидкість, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і розмітки, а також зберігати безпечну дистанцію.

Нагадаємо, за добу 13 квітня відремонтовано 91 тис. м² дорожнього полотна, роботи проводилися на міжнародних і національних трасах із залученням близько 1100 дорожників.

Автор:
Тетяна Бесараб
